О праве Ирана на самооборону в конфликте с Израилем заявили в Турции

Иран имеет право ответить Израиль на возможную атаку, сообщили в МИД Турции. Ранее сообщалось, что еврейское государство атакует Исламскую Республику в ближайшие дни.

Турция – не сторонник какого-либо конфликта с участием Ирана. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

Он отметил, что Анкара вот уже 20 лет активно прилагает усилия в целях обеспечения мира и прекращения конфликтов.

"Поэтому мы ни в коем случае не являемся сторонниками какого-либо конфликта с участием Ирана, конфликта, который перерастёт в войну. Мы полностью против этого, но, с другой стороны, если Иран будет заниматься самообороной, то, конечно, это его собственное право"

– руководитель ведомства

Ранее анонимные израильские чиновники рассказали, что в течение ближайших дней страна может атаковать Иран, однако решение по объектам ударов пока не принято. Накануне глава турецкого МИД призвал регион быть готовым к ирано-израильскому конфликту. По словам министра, риск такого развития событий очень велик.