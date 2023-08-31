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"Моссад" готовил диверсию на объектах ВПК Ирана

&quot;Моссад&quot; готовил диверсию на объектах ВПК Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран задержал членов "Моссада", их обвиняют в подготовке диверсии на объектах ВПК Исламской Республики. Израиль пока не прокомментировал задержание.

Иранская разведка обвинила службу внешней разведки Израиля "Моссад" в подготовке диверсии на объектах военно-промышленного комплекса страны, сообщает издание Tasnim.

В агентстве заявили, что члены разведывательной группы планировали сорвать запуск ракет через поставки некачественных и дефектных деталей. Снаряды должны были взорваться при запуске.

Подозреваемые в подготовке диверсии задержаны. Как заявил заместитель министра обороны ИРИ Махди Фарахи, если бы саботаж не удалось предотвратить, то ракеты из предприятий вышли из строя.

В свою очередь израильская сторона пока не дала ответ на обвинение иранских служб.

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