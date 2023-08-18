Иран и Саудовская Аравия: от конфликта к дипотношениям

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Впервые за 7 лет глава МИД Ирана посетил Саудовскую Аравию. Хоссейн Амир Абдоллахиян встретился со своим коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Месяцем ранее в столицах обеих стран открылись дипмиссии. Вспомним этапы непростого пути, на котором конфликты между в Эр-Риядом и Тегераном сменялись потеплением и наоборот.

Неспокойные конец 1970-х и 1980-е

На всем протяжении новейшей истории отношения между двумя соседями − Саудовской Аравией и Ираном − отличались нестабильностью и взрывоопасным характером.

Ирано-саудовские отношения перешли в стадию резкого обострения после победы Исламской революции в Иране в 1979 году, одним из лозунгов которой был экспорт революции в другие исламские страны. Политически революция была направлена на выбор Ираном собственного пути развития при опоре на исламскую идеологию и освобождение от влияния "капиталистического Запада" во главе с США и "коммунистического Востока" во главе с СССР. Новые иранские власти хотели сделать страну живым примером для других исламских стран, при этом они не отвергали возможности применения силовых методов для осуществления революций и смены власти в других странах Ближнего Востока, прежде всего, в тех, где был распространен ислам шиитского толка.

В Саудовской Аравии активизировали деятельность различные шиитские группировки. В декабре 1979 года около ста тысяч шиитских демонстрантов призвали правительство Саудовской Аравии прекратить поставлять нефть в США, поддержать исламскую революцию в Иране и покончить с дискриминацией шиитов в стране. Всего за период 1979-1980 годов в Королевстве было организовано более 50 протестов шиитов с социально-экономическими требованиями проиранской направленности.

В то же время падение шахского режима в Иране придало новый импульс саудовско-американским отношениям. Саудовская Аравия стала главным стратегическим партнером Соединенных Штатов в мусульманском мире и одним из основных союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. Наличие американских военных баз США в Саудовской Аравии служило дополнительным раздражителем для Тегерана, обеспокоенного размещением вооруженных сил США по периметру своих границ.

Антисаудовская политическая риторика в Иране усилилась после инцидента 1987 года в Мекке. Во время хаджа иранские паломники попытались организовать в Мекке демонстрацию с лозунгами в поддержку исламской революции. Демонстрация подверглась жестокому разгону саудовскими силами безопасности, в результате которого погибло более двухсот граждан Ирана. В 1988 году правительство Саудовской Аравии разорвало дипломатические отношения с Ираном, в результате чего иранцы оказались лишены возможности совершать паломничество в Мекку.

Потепление в 1990-е

В 1990-е годы противостояние Ирана и Саудовской Аравии сгладилось. Отправной точкой к такому развороту саудовско-иранских отношений послужила война в Персидском заливе 1990-1991 годов, где общим "врагом" и Саудовской Аравии, и Ирана выступил Ирак, сохранивший свои притязания на региональное лидерство.

В 1990 году официальный Тегеран резко осудил иракскую агрессию против Кувейта и при голосовании в ООН поддержал введение международных санкций против Ирака. В апреле 1991 года министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велаяти посетил Саудовскую Аравию и в ходе переговоров с королем Фахдом бен Абдель Азизом предложил сформировать всеобъемлющую систему безопасности в зоне Персидского залива на основе альянса между Ираном и странами ССАГПЗ.

Несмотря на то, что саудовское руководство не дало прямого ответа на иранское предложение, отношения между двумя странами постепенно нормализовались. Были восстановлены дипломатические контакты и решен вопрос хаджа.

Очередной вехой на пути развития ирано-саудовских отношений стала сессия Организации Исламская Конференция (ныне Организация исламского сотрудничества) в Тегеране, прошедшая в 1997 году. Делегацию Саудовской Аравии возглавлял один из ведущих представителей саудовской элиты, министр иностранных дел принц Сауд аль-Фейсал. В ходе его пребывания в Тегеране прошли переговоры с руководством Ирана, посвященные укреплению мер доверия между двумя странами. Их результатом стал официальный визит в Эр-Рияд в феврале 1998 года президента Ирана Мохаммеда Хатами. В мае 1998 года Саудовская Аравия и Иран подписали Всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве, согласно которому намечались программы кооперации между двумя странами в области экономики, культуры и спорта.

В мае 1999 года Хатами вновь посетил Саудовскую Аравию в ходе турне по арабским странам. Относительная разрядка напряженности в ирано-американских отношениях, происходившая в то время, побудила саудовскую элиту пойти на дальнейшее сближение с Тегераном. В 2001 году между двумя странами был заключен Договор о безопасности.

Отношения Саудовской Аравии и Ирана в XXI веке: новый кризис

Резкому ухудшению отношений Саудовской Аравии и Ирана способствовали изменения, произошедшие на Ближнем Востоке в 2003-2006 годах. В немалой степени они были связаны с авантюристическими, односторонними действиями США, изменившими политическую карту региона. Иран поддержал восстание шиитов в Бахрейне, оказывал помощь президенту Сирии Башару Асаду и хуситам в Йемене, бросая прямой вызов политике Эр-Рияда.

Эксперты отмечают, что в 2009-2010 годах саудовская элита стремилась решить двусторонние разногласия переговорным путем, используя компромиссы. Так, в 2009 году король Абдалла содействовал достижению примирения своего ставленника в Ливане Саада Харири с проиранским правительством Башара Асада в Сирии. Кризис между Эр-Риядом и Тегераном достиг пика в начале 2016 года после того, как 2 января стало известно о казни 47 человек в Саудовской Аравии, которые были признаны виновными в терроризме или подстрекательстве к нему. Среди казненных значился шиитский проповедник Нимр ан-Нимр. Сразу после этого сообщения со стороны официальных представителей Тегерана последовал ряд жестких комментариев, осуждающих действия саудовских властей. В течение всего дня 3 января в иранской столице проходили демонстрации местного, преимущественно шиитского, населения против действий саудовских властей. Более 400 человек устроили погромы территории посольства Саудовской Аравии и скандировали: "Смерть Аль-Сауду!" (Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд – король Саудовской Аравии, - прим. ред.).

Вечером того же дня глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил о разрыве дипотношений с Ираном из-за его "откровенного вмешательства во внутренние дела королевства, вражеских действий в регионе и нападений на посольство королевства в Тегеране и консульство в городе Мешхед". В этом аравийскую монархию поддержали Бахрейн, Судан и Джибути. ОАЭ, в свою очередь, понизили уровень своего дипломатического представительства в Иране, в то время как Кувейт и Катар отозвали послов.

Иран и Саудовская Аравия: на пути к сближению

Однако спустя год появились сообщения о попытках наладить контакты. Президент Ирана Хасан Рухани утверждал, что около десятка стран готовы выступить в качестве посредников между Тегераном и Эр-Риядом. Одним из первых о своей посреднической миссии еще тогда объявил Ирак. Однако переговоры не дали результата. Основным препятствием стала позиция администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа, который сделал все возможное для создания антииранского альянса на Ближнем Востоке, главными игроками в котором стали Саудовская Аравия и Израиль. К этому периоду относятся самые резкие высказывания наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана, а также саудовских дипломатов в адрес Тегерана, чья политика в регионе характеризовалась не иначе как "агрессивная".

Региональным соперникам неоднократно приходилось выстраивать диалог в связи с организационными вопросами вокруг ежегодного хаджа. В августе 2018 года саудовские власти впервые после разрыва дипломатических отношений выдали визу главе Отдела интересов ИРИ Мохаммаду Али Беку. Это структура, которая оказывает помощь направляющимся в священные для мусульман места в Мекке и Медине иранским паломникам. При этом в саудовской и иранской столицах регулярно звучали заявления о готовности нормализовать отношения при определенных условиях.

В апреле 2021 года стало известно, что высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные дипотношения. Переговоры прошли при посредничестве иракского премьер-министра Мустафы Каземи.

Отмечалось, что переговоры состоялись на фоне попыток президента США Джо Байдена по восстановлению ядерной сделки и снижению напряженности в регионе. Еще одним фактором, который повлиял на то, что Иран и Саудовская Аравия сели за стол переговоров стало желание последней положить конец шестилетней войне в Йемене, а также "завоевать благосклонность администрации Байдена, которая обещала пересмотреть отношения с королевством".

В последующие месяцы состоялись еще пять раундов переговоров.

В июле 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в эфире иранского государственного телевидения сообщил, что Иран и Саудовская Аравия приступают к публичным политическим обсуждениям по нормализации отношений.

В середине сентября 2022 года в Иране начались беспорядки в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Министерство разведки и Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что беспорядки и протесты в Иране были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Соединенных Штатов, Англии, Израиля и Саудовской Аравии.

1 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц сообщила, что Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о "неизбежной атаке" из Ирана по целям в королевстве.

Как пишет газета, саудовские официальные лица заявили, что Иран якобы собирается совершить атаки как на само королевство, так и на Эрбиль в Иракском Курдистане. Тегеран якобы делает это "в попытке отвлечь внимание от внутренних протестов".

В свою очередь, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Эр-Риядом по поводу присутствующих в регионе угроз и готов действовать для защиты своих интересов и союзников.

Иран и Саудовская Аравия в 2023 году

2023 год стал прорывным с точки зрения налаживания контактов между Ираном и Саудовской Аравией. Властям двух стран удалось договориться о нормализации отношений. При посредничестве Китая стороны провели серию переговоров и в марте заявили о готовности открыть посольства.

10 августа иранские СМИ заявили о том, что дипмиссия КСА официально заработала в Тегеране. Показательно, что вопрос был решен в максимально сжатые сроки. Даже несмотря на то, что саудовские дипломаты на данный момент не обладают постоянным зданием в Тегеране и вынуждены временно работать в здании фешенебельного отеля на северо-западе иранской столицы. Работа не требует промедления, а на совместной повестке стоят такие важные вопросы, как обеспечение региональной безопасности, совместные нефтяные проекты и повышение уровня товарооборота.