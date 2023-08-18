Абдоллахиян провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии

Опубликовано: 16:55, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт МИД Ирана

Глава МИД Ирана в ходе поездки в Саудовскую Аравию встретился с наследным принцем королевства. Ранее он провел переговоры со своим саудовским коллегой.

В пятницу, 18 августа, в Джидде состоялась встреча главы МИД Ирана и наследного принца Саудовской Аравии. Об этом сообщают саудовские СМИ.

Детали переговоров Хосейна Амира Абдоллахияна и Мухаммеда бен Салмана на данный момент неизвестны.

Исторический визит

Глава иранского МИД прибыл в Саудовскую Аравию в этот четверг. Это первый визит главы МИД в королевство после возобновления дипотношений. В ходе поездки Абдоллахиян уже провел встречу со своим саудовским коллегой. В ходе переговоров стороны договорились реализовывать договоренности в торговой, экономической и других сферах.