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Абдоллахиян провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
© Фото: официальный сайт МИД Ирана
Глава МИД Ирана в ходе поездки в Саудовскую Аравию встретился с наследным принцем королевства. Ранее он провел переговоры со своим саудовским коллегой.

В пятницу, 18 августа, в Джидде состоялась встреча главы МИД Ирана и наследного принца Саудовской Аравии. Об этом сообщают саудовские СМИ.

Детали переговоров Хосейна Амира Абдоллахияна и Мухаммеда бен Салмана на данный момент неизвестны.

Исторический визит

Глава иранского МИД прибыл в Саудовскую Аравию в этот четверг. Это первый визит главы МИД в королевство после возобновления дипотношений. В ходе поездки Абдоллахиян уже провел встречу со своим саудовским коллегой. В ходе переговоров стороны договорились реализовывать договоренности в торговой, экономической и других сферах.

Абдоллахиян прилетел в Саудовскую Аравию

Абдоллахиян прилетел в Саудовскую Аравию

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