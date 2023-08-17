Абдоллахиян прилетел в Саудовскую Аравию

Опубликовано: 13:49, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Глава МИД Ирана прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Он возглавил иранскую делегацию. Это первый за последние 7 лет визит министра из ИРИ. Ранее страны возобновили дипотношения.

Самолет с иранской делегацией во главе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном совершил посадку в Эр-Рияде.

Как пишет издание «Мехр», это первый визит руководителя иранского внешнеполитического ведомства в Саудовскую Аравию за последние 7 лет.

У Абдоллахияна запланирована встреча с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения.

В марте этого года Иран и Саудовская Аравия возобновили дипломатические отношения. Переговоры шли при посредничестве Китая. Тегеран и Эр-Рияд разорвали отношения в 2016 году.