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Саудовская Аравия встретит главу МИД Ирана

глава МИД Ирана
© Фото: сайт МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана запланировал визит в Саудовскую Аравию. Это будет первый за 7 лет визит главы внешнеполитического ведомства ИРИ в Эр-Рияд.

Визит иранского министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна в Саудовскую Аравию состоится на этой неделе.

Как сообщают иранские СМИ, глава МИД Исламской Республики приедет в Эр-Рияд 17 августа. Это будет первый визит руководителя внешнеполитического ведомства ИРИ после восстановления дипломатических отношений между странами.

Сам Абдоллахиян заявил, что вместе с ним в столицу КСА отправится новый иранский посол в Эр-Рияде, который официально приступит к своим обязанностям. Он также напомнил, что дипломаты из Саудовской Аравии уже начали свою работу в Иране.

Ранее пресс-секретарь МИД ИРИ Насер Канаани отметил, что Эр-Рияд пригласил иранского президента Эбрахима Раиси в Саудовскую Аравию, добавив, что стороны работают над визитом.

Отношения Ирана и Саудовской Аравии

В марте 2023 года Иран и Саудовская Аравия возобновили дипломатические отношения, которые были разорваны в 2016 году. Переговоры между Тегераном и Эр-Риядом велись при посредничестве китайской стороны.

В Тегеране возобновило работу посольство Саудовской Аравии

В Тегеране возобновило работу посольство Саудовской Аравии

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