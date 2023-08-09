В Тегеране возобновило работу посольство Саудовской Аравии

Опубликовано: 16:55, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране официально возобновило работу саудовское посольство. Иранское посольство возобновило свою работу в королевстве несколько месяцев назад.

Посольство Саудовской Аравии возобновило свою работу в Тегеране. Об этом сообщает информированный источник в МИД Ирана.

По его словам, это произошло несколько дней назад.

"Посольство Саудовской Аравии 6 августа в воскресенье официально возобновило свою работу в иранской столице"

– представитель ведомства

Восстановление дипотношений

Иран и Саудовской Аравии возобновили дипотношения после переговоров в Китае, прошедших 10 марта текущего года. Посольство и консульство Ирана в Эр-Рияде и Джидде возобновили деятельность в июне.