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В Тегеране возобновило работу посольство Саудовской Аравии

В Тегеране возобновило работу посольство Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Иране официально возобновило работу саудовское посольство. Иранское посольство возобновило свою работу в королевстве несколько месяцев назад.

Посольство Саудовской Аравии возобновило свою работу в Тегеране. Об этом сообщает информированный источник в МИД Ирана.

По его словам, это произошло несколько дней назад.

"Посольство Саудовской Аравии 6 августа в воскресенье официально возобновило свою работу в иранской столице"

 – представитель ведомства

Восстановление дипотношений

Иран и Саудовской Аравии возобновили дипотношения после переговоров в Китае, прошедших 10 марта текущего года. Посольство и консульство Ирана в Эр-Рияде и Джидде возобновили деятельность в июне.

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