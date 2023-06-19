Тегеран и Эр-Рияд создадут комитеты для взаимодействия в разных сферах

Опубликовано: 18:20, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Ирана

Иран и Саудовская Аравия решили создать комитеты для взаимодействия в разных областях. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи глав МИД обеих стран.

Иран и Саудовская Аравия приняли решение сформировать политические и экономические комитеты для сотрудничества в разных областях. Данный вопрос обсуждался на встрече глав МИД обеих стран Хосейна Амира Абдоллахияна и Фейсала бен Фархана Аль-Сауда.

Стороны пообщались на тему экономического развития и инвестициях, а также поговорили о ряде других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Глава иранского МИД подчеркнул по итогам встречи, что безопасность в регионе могут обеспечить только страны региона, а также добавил, что для этого нужно уделять внимание и экономике.

Со своей стороны, руководитель саудовского внешнеполитического ведомства отметил, что надеется на наращивание дипломатических связей с Ираном и на открытие посольства в этой стране в ближайшем будущем.