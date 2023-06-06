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В Саудовской Аравии после семилетнего перерыва заработало посольство Ирана

В Саудовской Аравии после семилетнего перерыва заработало посольство Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Эр-Рияде состоялось открытие посольства Ирана. Диппредставительство Исламской Республики не работало на территории королевства на протяжении 7 лет.

В Эр-Рияде сегодня возобновило свою работу после семилетнего перерыва посольство Ирана. Об этом пишут саудовские СМИ.

В официальной церемонии открытия принял участие новый посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти.

Ранее сообщалось, что 6 и 7 июня в Саудовской Аравии официально откроются посольство и генконсульство Ирана, а также постпредство Ирана при Организации исламского сотрудничество.

Напомним, Тегеран и Эр-Рияд объявили о восстановлении дипотношений в марте этого года.

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