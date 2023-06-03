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Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели вторую встречу после возобновления дипотношений

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели вторую встречу после возобновления дипотношений
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии встретились в ЮАР. Это вторая встреча министров после возобновления дипотношений в марте этого года.

В Кейптауне сегодня состоялась встреча глав МИД Ирана и Саудовской Аравии. Об этом пишут иранские СМИ.

Переговоры Хосейна Амира Абдоллахияна и Фейсала бен Фархана Аль Сауда прошли на полях совещания глав МИД (СМИД) БРИКС. Их детали не сообщаются.

Это вторая встреча министров после возобновления дипломатических отношений двух стран.

Возобновление дипотношений

В марте Тегеран и Эр-Рияд объявили о восстановлении дипотношений, прерванных 7 лет назад. Первая после возобновления отношений встреча министров прошла в Пекине в начале апреля. Перед поездкой в столицу Китая Абдоллахиян и Аль Сауд провели несколько телефонных разговоров, в ходе которых поговорили о возобновлении дипотношений и других соглашениях между странами.

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