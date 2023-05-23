Иран назначил посла в Саудовской Аравии

Опубликовано: 16:56, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией продолжается. На очередном этапе Тегеран назначил посла, который будет представлять интересы страны в Эр-Рияде.

Иранские СМИ сообщили, кто станет представлять Иран в Саудовской Аравии в качестве посла.

По данным Tasnim, дипмиссию возглавит Алиреза Энаяти.

Отметим, что информация о его назначении стала распространяться накануне. Однако пока неясно, когда дипломат прибудет в Эр-Рияд. Остается вакантным и пост генерального консула в Джидде.

Ранее Энаяти представлял ИРИ в Кувейте. Он также занимал высокие посты в МИД. Дипломат работал помощником министра. Он также трудился в должности гендиректора по делам Персидского залива.