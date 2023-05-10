Иран и Саудовская Аравия договорились о футбольном матче

Опубликовано: 10:29, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран и Саудовская Аравия этой осенью проведут товарищескую футбольную встречу. Игра пройдет в ОАЭ или в Эр-Рияде.

Сборные Ирана и Саудовской Аравии по футболу проведут товарищеский матч. Об этом пишут иранские СМИ.

Данный вопрос обсуждался на встрече президентов футбольных федераций двух стран.

Переговоры состоялись 10 дней назад. В рамках разговора стороны достигли предварительной договоренности о проведении футбольного матча в сентябре.

Встреча пройдет в либо в Саудовской Аравии, либо в ОАЭ.

Напомним, в марте Тегеран и Эр-Рияд объявили о восстановлении дипотношений, прерванных 7 лет назад.