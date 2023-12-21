Москву ночью накроет сильный снегопад

Жителей и гостей российской столицы предупредили о снегопаде. Он будет идти в городе до завтрашнего утра

Вечером 9 января в Москве начался снегопад, который продлится до утра завтрашнего дня. Об этом сказано на сайте ГУ МЧС по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 19:00 09 января до 06:00 10 января в Москве прогнозируется снег, местами сильный"

– пресс-служба

В министерстве рекомендуют автолюбителям снижать скорость, не прибегать к резким маневрам, не приближаться очень близко к другим транспортным средствам и не парковаться у деревьев. Пешеходов призывают не прятаться под деревьями и не подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям.