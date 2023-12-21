Вестник Кавказа

Атмосферное давление в Москве будет нестабильным в ближайшие дни

Атмосферное давление в Москве будет нестабильным в ближайшие дни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильные колебания атмосферного давления и температуры прогнозируются в Москве до конца рабочей недели. Такая погода может вызвать головную боль, предупреждают специалисты.

Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве и области до конца рабочей недели. О сложной для метеозависимых людей погоде рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"За сутки, с 10 до 11 января, давление в Москве понизится с 751 до 733 мм ртутного столба. Это будет связано с нырянием атлантического циклона на восток Центрального федерального округа. 12 января в тылу циклона давление будет расти, а к 13 января вернется к норме"

– метеоролог

Нестабильным будет не только давление, но и температурный режим, перепады в течение суток могут достигнуть 15 градусов.

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