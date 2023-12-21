Мороз ненадолго покидает Москву

Сегодня с первым рабочим днем после длинных праздников в столичном регионе значительно потеплеет – на 12 – 15 градусов, и температура воздуха не будет опускаться ниже отметки в 12 градусов мороза.

В столичном регионе сегодня будет пасмурно, но значительно теплее, чем накануне – скажется влияние атлантического циклона, который постепенно захватывает регион, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 9 до 7 градусов мороза, по области от минус 12 до минус 7 градусов. Ветер западный, 6–11 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 749 мм ртутного столба. Однако скорее всего такое потепление будет недолгим, и уже к выходным снова похолодает – старый Новый год придет к нам вместе с 20-градусными морозами, предупреждают синоптики.