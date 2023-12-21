Погода готовит новогодний сюрприз для столичного региона

Мартовская погода, которая установилась в столичном регионе в последний день уходящего 2023 года, обманчива: уже вечером ударят серьезные морозы.

В столичном регионе в последний день уходящего года установилась погода, больше напоминающая начало марта, но это обманчиво, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Во второй половине дня в столичном регионе начнется прохождение холодного атмосферного фронта и ударят морозы – дождь перейдет в скоротечные снежные заряды, на дорогах образуется сильная гололедица, а к концу дня стартует арктическое вторжение, передает РИА Новости.

"В Москве облачно, кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, к вечеру гололедица. Температура воздуха днем в мегаполисе около 0, по области минус 3 - плюс 2 градуса, вечером резкое понижение до минус 4-9 градусов"

- Евгений Тишковец

Ветер будет порывистый, северо-западный и довольно сильный – до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти до нормы и составит 741 миллиметров ртутного столба.

А вот в новогоднюю ночь зима покажет себя во всей красе – будет идти небольшой снег и похолодает до минус 13.

"В новогоднюю ночь сохранится влияние тыловой части циклона, будет облачно, местами возможен небольшой снег. Минимальная температура в столице - минус 11 - минус 13 градусов, в Подмосковье - от 10 до 15 градусов мороза"

- Евгений Тишковец