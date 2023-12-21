"Фобос" пообещал москвичам новогодние морозы

В столичном регионе в новогоднюю ночь резко похолодает, ожидаются заморозки до минус 14 градусов, предупредили в центре погоды "Фобос".

После оттепели, которая придет в столичный регион уже завтра, в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье резко похолодает – осадки прекратятся, а термометры покажут не больше минус девяти - минус 14 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Что касается 31 декабря, то начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый зарядами снега, причем, если там в утренние часы еще будет около нуля, то днем уже ожидается понижение до минус двух - минус четырех, а вечером "свалимся" до минус восьми градусов. В новогоднюю ночь с выходом гребня антициклона распогодится, облака начнут редеть, снег прекратится и мороз окрепнет - "самое теплое" значение до минус девяти - минус 14 градусов"

- Евгений Тишковец

Впрочем, не исключено, что будет еще холоднее на несколько градусов, и это после того, как 29 и 30 декабря в столице ожидается оттепель, передает РИА Новости.

А вот первый январский день нового 2024 года будет солнечным, однако "самое теплое", что ждет жителей Москвы и Подмосковья – это минус семь - минус 12, но может быть и холоднее, - добавил синоптик.