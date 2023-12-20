Какой будет погода в Москве на Новый год?

Ночь перед наступлением нового года отметится теплом. Столбики термометров днем будут подниматься до +2 градусов, а ночью – опускаться до -2 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос» в столичном регионе в начале новогодних праздников установится теплая погода: столбики термометров 30 декабря днем поднимутся до 4 градусов тепла, 31 декабря будет несколько прохладнее – до 2 градусов выше нуля. Новогодняя ночь отметится легким морозцем – до минус 2 градусов.

«Пятницу Москву будет пересекать теплый атмосферный фронт, поэтому если ночью еще морозно - до минус 3 - минус 5 градусов, то днем в пятницу уже ноль - плюс 2 градуса»

– ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Далее он отметил, что более долгосрочные прогнозы давать рискованно, так как погода изменчива: столичный регион может оказаться как в теплой, так и в холодной частях циклона с равной вероятностью, передает слова собеседника РИА Новости.