Москва: Запад активно вмешивается в армяно-азербайджанское урегулирование

Опубликовано: 17:22, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Совете безопасности РФ заявили, что Запад активно вмешивается в урегулирование между Азербайджаном и Арменией при помощи агентов влияния.

Замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов рассказал о западном влиянии на армяно-азербайджанское урегулирование.

Он отметил, что сегодня европейские страны и США активно вмешиваются в мирный процесс между Баку и Ереваном при помощи агентов влияния.

По его словам, Москва фиксирует все внешние попытки дискредитировать российское присутствие в регионе и усилить влияние западных стран и агентов на Южном Кавказе.