РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия и Азербайджан "сверили часы" по региональным и международным вопросам

Россия и Азербайджан &quot;сверили часы&quot; по региональным и международным вопросам
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Замминистры иностранных дел РФ и Азербайджана провели сегодня встречу в Москве. В ходе разговора обсуждались вопросы региональной и международной повестки дня.

В пятницу, 25 августа в Москве состоялась встреча замминистров иностранных дел России и Азербайджана Михаила Галузина и Эльнура Мамедова. Об этом сказано на сайте МИД РФ.

В ходе беседы стороны сверили часы по ряду региональных и международных сюжетов.

"Рассмотрены состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений с акцентом на актуальные вопросы текущей двусторонней повестки дня"

– МИД России

Во внешнеполитическом ведомстве также рассказали, что замглавы МИД подтвердили настрой на укрепление политического диалога. Кроме того, Галузин и Мамедов заявили о намерении наращивать торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи в соответствии с положениями союзнической деклараций, подписанной странами в феврале 2022 года.

Россия и Азербайджан объединяются в производстве автомобилей

Россия и Азербайджан объединяются в производстве автомобилей

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
750 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version