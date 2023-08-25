Россия и Азербайджан "сверили часы" по региональным и международным вопросам

Опубликовано: 18:31, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замминистры иностранных дел РФ и Азербайджана провели сегодня встречу в Москве. В ходе разговора обсуждались вопросы региональной и международной повестки дня.

В пятницу, 25 августа в Москве состоялась встреча замминистров иностранных дел России и Азербайджана Михаила Галузина и Эльнура Мамедова. Об этом сказано на сайте МИД РФ.

В ходе беседы стороны сверили часы по ряду региональных и международных сюжетов.

"Рассмотрены состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений с акцентом на актуальные вопросы текущей двусторонней повестки дня"

– МИД России

Во внешнеполитическом ведомстве также рассказали, что замглавы МИД подтвердили настрой на укрепление политического диалога. Кроме того, Галузин и Мамедов заявили о намерении наращивать торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи в соответствии с положениями союзнической деклараций, подписанной странами в феврале 2022 года.