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Россия и Азербайджан объединяются в производстве автомобилей

Россия и Азербайджан объединяются в производстве автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Компания "Соллерс" и завод "Азермаш" запустят совместное производство автомобилей. Стороны подписывали контракт о сборке машин в конце мая, сроки запуска не были озвучены.

Завод "Азермаш" и ведущий российский производитель автомобилей "Соллерс" приступят к производству машин, сообщил директор по продажам и маркетингу "Соллерс Алабуга" Марат Шарапов.

Он напомнил, что компания подписала контракт о развитии сотрудничества с азербайджанской стороной. Открытие совместного проекта состоится осенью.

Шарапов подчеркнул, что это первый для российского автопроизводителя экспортный рынок.

В мае этого года "Соллерс" и "Азермаш" заключили соглашение о сборке автомобилей. При этом сроки запуска проекта не были озвучены.

По словам директора, планируется запустить производство автомобилей двух марок: Sollers Atlant и Sollers Argo. При этом директор не уточнил объем их выпуска.

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