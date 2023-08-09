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Российские чипсы стали пользоваться спросом в Азербайджане

Российские чипсы стали пользоваться спросом в Азербайджане
Азербайджан стал одним из основных импортеров картофельных чипсов из России, став четвертым в списке. Выше Азербайджана расположились Казахстан, Беларусь и Узбекистан.

Азербайджан активно закупает картофельные чипсы из России, по данным за 2022 год страна вошла в пятерку основных импортеров, сообщает пресс-служба "Агроэкспорта" при Минсельхозе РФ.

По данным ведомства, Азербайджан приобрел почти 634 т российских чипсов. Выше него в списке оказались Казахстан, Беларусь и Узбекистан. Одним из ключевых покупателей чипсов также стал Кыргызстан.

В центре заявили, что Россия значительно увеличила поставки чипсов за рубеж: за последние годы экспорт достиг 44 тыс т, страна поставила товара на $188 млн.

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