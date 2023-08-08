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Азербайджан и Дагестан будут вместе развивать туризм

Азербайджан и Дагестан будут вместе развивать туризм
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представители туристического бизнеса Азербайджана приедут в Дагестан для совместного развития туристской сферы. Стороны планируют нарастить туристический поток.

Делегация из представителей туроператоров Азербайджана совершат 14 августа визит в Дагестан, сообщает дагестанский Центр поддержки экспорта.

Отмечается, что гости российской республики намерены заключить партнерские соглашения о развитии бизнеса. Стороны планируют нарастить туристический поток.

"В рамках бизнес-миссии делегация посетит самые популярные туристические места Дагестана и ознакомится с гостиничной инфраструктурой региона. Основная задача визита – проработка и запуск совместных туров"

- Центр поддержки экспорта

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