Азербайджан и Дагестан будут вместе развивать туризм

Представители туристического бизнеса Азербайджана приедут в Дагестан для совместного развития туристской сферы. Стороны планируют нарастить туристический поток.
Делегация из представителей туроператоров Азербайджана совершат 14 августа визит в Дагестан, сообщает дагестанский Центр поддержки экспорта.
Отмечается, что гости российской республики намерены заключить партнерские соглашения о развитии бизнеса. Стороны планируют нарастить туристический поток.
"В рамках бизнес-миссии делегация посетит самые популярные туристические места Дагестана и ознакомится с гостиничной инфраструктурой региона. Основная задача визита – проработка и запуск совместных туров"
- Центр поддержки экспорта