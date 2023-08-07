Талантливая молодежь Кавказа соберется на горе Фишт

Опубликовано: 22:22, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В августе в Адыгее снова пройдет слет талантливой молодежи "Фишт", второй после пандемии, на который соберутся представители Кубани, КЧР, КБР и впервые – талантливые молодые люди из Калмыкии.

В Адыгее у подножья горы Фишт 18-20 августа на свой пятый по счету форум снова соберутся талантливые представители молодежи не только всех муниципалитетов Адыгеи, но и представители Кубани, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, и впервые к ним присоединится молодежь Калмыкии, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

"На совещании с руководителями министерств и главами районов поручил коллегам усилить подготовку, включить в состав делегации действительно талантливую молодежь, имеющую успехи в учебе, науке, спорте, культуре. Представлять муниципалитеты должны лучшие из лучших"

- Мурат Кумпилов

Обновленный слет - обновленная программа: традиционно для участников пройдут просветительские акции и "посиделки" у костра, в которых волнующие ребят темы обсудят министры, а также главы районов и городов. Ну и, конечно, их ждут горные походы по местам боевой славы и разнообразнейшие культурно-массовые мероприятия, передает портал Юга.ру.

Напомним, участники слета - лучшие студенты, молодежные активисты и члены добровольческих организаций. Впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, он прошел в традиционном формате и на привычном месте в минувшем 2022 году с 19 по 21 августа. Участники добирались на него пешком по территории Кавказского биосферного заповедника.