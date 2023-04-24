Власти Ставрополья создадут пространство для молодежи

Опубликовано: 22:13, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Ставрополья решили восполнить имеющийся пробел и создать в регионе независимое молодежное пространство – это будет Дом молодежи, в котором будет воплощен новый региональный стандарт по молодежной политике.

В скором времени в Ставропольском крае появится Дом молодежи, который объединит в своих стенах подрастающее поколение с его культурой, интересами и желаниями, сообщил министр молодежной политики края Вячеслав Коршун.

Такую задачу перед министерством поставил губернатор края, и сейчас ведутся поиски такого помещения или места под его строительство, передает ТАСС.

"У молодежи края появится свой Дом, где они могут заниматься абсолютно всеми видами современной молодежной культуры и субкультуры", - рассказал Коршун.

Сейчас в регионе такого пространства не хватает - есть дворец культуры для детей, есть просто дворцы культуры, но у молодежи нет своего независимого пространства, - добавил министр.

Также власти региона планируют разработать собственную программу по молодежной политике, которая станет своеобразным стандартом того, что должна представлять собой система молодежной политики в муниципалитете.