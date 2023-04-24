Власти Ставрополья создадут пространство для молодежи

В скором времени в Ставропольском крае появится Дом молодежи, который объединит в своих стенах подрастающее поколение с его культурой, интересами и желаниями, сообщил министр молодежной политики края Вячеслав Коршун.
Такую задачу перед министерством поставил губернатор края, и сейчас ведутся поиски такого помещения или места под его строительство, передает ТАСС.
"У молодежи края появится свой Дом, где они могут заниматься абсолютно всеми видами современной молодежной культуры и субкультуры", - рассказал Коршун.
Сейчас в регионе такого пространства не хватает - есть дворец культуры для детей, есть просто дворцы культуры, но у молодежи нет своего независимого пространства, - добавил министр.
Также власти региона планируют разработать собственную программу по молодежной политике, которая станет своеобразным стандартом того, что должна представлять собой система молодежной политики в муниципалитете.