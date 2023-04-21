Ставрополье широко отметит День Победы

Опубликовано: 22:33, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Ставропольского края готовят обширную программу празднования всенародно любимого праздника россиян – Дня Победы.

Власти Ставрополья на совещании с главами территорий и руководителями профильных ведомств обсудили вопросы проведения майских праздников, в частности – 9 Мая, особо отметив значение безопасности во время проведения мероприятий.

"Рассчитываем провести 9 Мая и предшествующие ему дни по привычному сценарию. Всего по краю запланировано больше 3 тыс мероприятий", - написал в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров, особо отметив, что часть из них состоится при участии представителей нашей побратимской территории - Антрацитовского района ЛНР, передает "Интерфакс".

Парад Победы традиционно пройдет на площади Ленина в Ставрополе, а на Крепостной горе выступит тысячный детский хор. Также в крае в рекомендованных организаторами формах пройдет акция "Бессмертный полк", добавил Владимиров.