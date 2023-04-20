Ессентуки стали Городом военно-исторического наследия

Город Ессентуки теперь будет носить почетное звание "Город военно-исторического наследия", рассказали в управлении по информации и связям с общественностью краевой думы.
"В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне краевые депутаты утвердили предложение о присвоении почетного звания "Город военно-исторического наследия" городу-курорту Ессентуки", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Город заслужил это почетно звание - в годы войны Великой Отечественной войны он стал одним из крупнейших эвакуационных госпиталей, здесь в 14 госпиталях было было развернуто 6,2 тыс коек, а медперсонал ставропольских здравниц спас жизни 86 тыс раненых военнослужащих. За время войны здесь поправили свое здоровье более полумиллиона бойцов, которые затем вернулись на фронт.
Отличились ессентучане и на фронтах войны - в боевых сражениях принимали участие более 3 тыс горожан.