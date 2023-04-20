Ессентуки стали Городом военно-исторического наследия

Опубликовано: 13:10, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ставропольский город-курорт Ессентуки стал "Городом военно-исторического наследия" – почетное звание утвердили депутаты думы Ставропольского края.

Город Ессентуки теперь будет носить почетное звание "Город военно-исторического наследия", рассказали в управлении по информации и связям с общественностью краевой думы.

"В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне краевые депутаты утвердили предложение о присвоении почетного звания "Город военно-исторического наследия" городу-курорту Ессентуки", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Город заслужил это почетно звание - в годы войны Великой Отечественной войны он стал одним из крупнейших эвакуационных госпиталей, здесь в 14 госпиталях было было развернуто 6,2 тыс коек, а медперсонал ставропольских здравниц спас жизни 86 тыс раненых военнослужащих. За время войны здесь поправили свое здоровье более полумиллиона бойцов, которые затем вернулись на фронт.

Отличились ессентучане и на фронтах войны - в боевых сражениях принимали участие более 3 тыс горожан.