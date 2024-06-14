Многодетные семьи смогут улучшить жилищные условия в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии увеличились единовременные выплаты многодетным семьям с пятью детьми. Они стали больше ровно в два раза. Цель новой меры поддержки – помощь в решении проблем с жильем.

В этот четверг глава КБР Казбек Коков сообщил об увеличении ровно в 2 раза единовременной выплаты многодетным семьям при рождении пятого ребенка с 250 тыс до 500 тыс рублей.

Выплаты предполагают повышение качества жилищных условий семей.

Коков также отмечает, что данные выплаты будут осуществляться только на тех детей, кто родился с января этого года.

Особое внимание в год семьи в Кабардино-Балкарской Республике уделяется поддержке родителей в обеспечении достойного развития детей из семей с тремя и более детьми.