Многодетные семьи смогут улучшить жилищные условия в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии увеличились единовременные выплаты многодетным семьям с пятью детьми. Они стали больше ровно в два раза. Цель новой меры поддержки – помощь в решении проблем с жильем.
В этот четверг глава КБР Казбек Коков сообщил об увеличении ровно в 2 раза единовременной выплаты многодетным семьям при рождении пятого ребенка с 250 тыс до 500 тыс рублей.
Выплаты предполагают повышение качества жилищных условий семей.
Коков также отмечает, что данные выплаты будут осуществляться только на тех детей, кто родился с января этого года.
Особое внимание в год семьи в Кабардино-Балкарской Республике уделяется поддержке родителей в обеспечении достойного развития детей из семей с тремя и более детьми.