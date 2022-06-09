Министерство демографии предложили создать в России

Министерство демографии стоит создать в России, считают в Госдуме. В правительстве эту идею отвергли - в стране нет необходимости в такой структуре, говорится в ответе.

Депутаты Госдумы направили в правительство вопрос о возможности создания в России новой структуры - министерства демографии. В кабмине не считают нужным открывать подобное ведомства, передает ТАСС.

Вопросами демографии в России занимают несколько министерств, среди них министерство труда, министерство финансов, министерство просвещения и министерство внутренних дел. Работа этих структур скоординирована, необходимости в отдельном ведомстве в России нет.

"Реализация в настоящее время данных полномочий осуществляется указанными федеральными органами исполнительной власти в полном объеме"

– кабмин РФ

Также в правительстве напомнили, что на уровне регионов есть свои учреждения, занятые вопросами детства, рождаемости, защиты и поддержки семьи.

Отметим, что вопрос о министерстве демографии в России поднимается не в первый раз. Сейчас идею выдвинули в Госдуме, ранее подобные мысли озвучивали представители ЛДПР и партии "Справедливая Россия - За Правду". Возможность рассмотрения создания министерства демографии поднимала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в Общественной палате также поддерживали инициативу.