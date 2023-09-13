МИД РФ потребовал от Армении не ссориться с Россией

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Еревану стоит отказаться от попыток переложить ответственность и вину за свои решения на Москву, а также не искать в России врага - такое заявление сделала Захарова на ВЭФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала армянское руководство не делать Россию врагом и отказаться от резких высказывания в адрес Москвы.

Мария Захарова в первую очередь подчеркнула, что режим Никола Пашиняна пытается находить вину России в принятых им самим независимых решениях по армяно-азербайджанскому урегулированию. В первую очередь, пояснила дипломат, речь идет о признании Пашиняном суверенитета Азербайджан над Карабахским экономическим районом АР, о котором, судя по последним действиям и заявлениям армянских властей, они сейчас жалеют.

"Не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию. Не надо в России искать врага. Россия никогда не была врагом Армении и никогда не будет. Никогда не будет"

– Захарова

На прошлой неделе посол Армении Вагаршак Арутюнян получил ноту протеста в российском внешнеполитическом ведомстве в связи с недружественными шагами и заявлениями армянского руководства. Как объяснила Захарова, главной причиной жесткой реакции Москвы стала подмена понятий.

"Мы обращали внимание даже не столько на тональность и оскорбительные вещи персонального плана, хамство, которое было - не на это обращали внимание. А на то, что в основе их лежала неправда, неточность или попытка подменить факты их отражением. Вот что вызвало нашу реакцию, поэтому и посол был приглашен в МИД"

– Захарова

Она заметила, что Москва не реагирует на все хамские высказывания, иначе "можно уже не работать, а только писать ноты протеста", кроме того - переругивание не входит в число методов российской политики.

"Мы выше этого ежедневного переругивания, кроме ситуаций, когда речь идет о подмене понятий, имеющих принципиальное значение"

– Захарова

Официальный представитель российского МИД в беседе с РИА Новости заметила, что поиски виновных могут иметь для Еревана крайне негативные последствия.

"Потому что это может привести к катастрофическим последствиям. Это опасно для Армении"

– Захарова

Россия призвала Армению к ответственности

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, ответом российских властей на конфронтационную политику Еревана, начиная с выступления президента России Владимира Путина на ВЭФ, стало напоминание о необходимости нести ответственность за свои поступки. "Мария Захарова, по сути, повторила слова Владимира Путина о нелогичности обвинений Еревана в адрес Москвы. Власти России указывают, что прекрасно видят желание режима Никола Пашиняна приписать все свои непопулярные среди армянских националистов решения Кремлю и под этим предлогом понизить уровень армяно-российских отношений с последующим переходом под протекторат ЕС и/или США", - прежде всего сказал он.

"Россия, естественно, не приемлет эту незрелую, более того, трусливую тактику "делай и сваливай на Москву", и призывает армянские власти нести ответственность за свое поведение. В ответной риторике президента и МИД РФ также важно обращение напрямую к гражданам Армении. Текущий правящий режим в республике может быть каким угодно антироссийским (и в Москве не испытывают иллюзий по поводу русофобских настроений команды Пашиняна), но он же не вечно будет у власти в республике. Поэтому, если армянское государство глухо к уговорам, необходимо вести диалог непосредственно с населением Армении, противостоять госпропаганде, прививающей людям вредоносные идеи", - подчеркнул Андрей Петров.

"Самое же главное – демонстрация, что Россия не поддается ни на какие провокации режима Никола Пашиняна и план вызвать агрессию Москвы, чтобы притвориться невинной страдающей жертвой, не работает. Шантаж бесполезен. Россия не будет действовать ни против собственных интересов на Южном Кавказе, ни против суверенитета своего союзника Азербайджана. Вмешательство Москвы во внутренние дела Баку, чего так хотят армянские националисты, не состоится. Понижения отношений России и Армении тоже не произойдет, как бы это ни пытались устроить в Ереване. Россия никуда не уйдет с Южного Кавказа и не позволит его дестабилизировать. Если команда Пашиняна не готова это слышать, значит, Москва будет говорят напрямую с гражданами республики", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".