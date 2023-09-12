Владимир Путин: у России нет проблем с Арменией

Опубликовано: 12:36, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин отметил, что у России нет никаких проблем с Арменией, хотя иногда и возникают вопросы с гуманитарной составляющей.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщил, что находится в контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и проблем в их общении друг с другом нет.

"Он прислал мне письмо развернутое. Мы с ним в контакте. Никаких проблем у нас с Арменией и с премьер-министром Пашиняном нет"

- Владимир Путин

В то же время периодически возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев.

"Это правда, да. Мандат еще действует, а вопросы гуманитарного характера... конечно, они никуда не делись. Я с этим полностью согласен", - отметил российский лидер.

Также Владимир Путин высказался о сотрудничестве Армении с США, подчеркнув: "Не думаю, что здесь есть какой-то разворот".