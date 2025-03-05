Самолет Москва-Ереван застрял в аэропорту "Внуково"

Воздушный лайнер компании "ЮТэйр" не может вылететь из российской столицы в Армению почти сутки. Причина задержки не сообщалась.

В московском аэропорту "Внуково" самолет Boeing 767 авиакомпании "ЮТэйр" не может отправиться в столицу Армении. Об этом свидетельствует онлайн-табло авиагавани.

Рейс UT 785 должен был состояться накануне в 21:40. По данным табло, его перенесли на 21:50 12 марта. Сейчас пассажиры проходят регистрацию.

Из сообщений СМИ следует, что сначала рейс перенесли на 3 часа, а после время вылета меняли еще 5 раз. О том, почему произошла столь длительная задержка, представители авиакомпании не сообщили.