МИД Ирана после теракта в "Крокусе" снова призвал мир к борьбе с терроризмом

Глава МИД Ирана сегодня решительно осудил теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", призвав мировое сообщество бороться с терроризмом не на словах, а на деле.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на своей странице в соцсети Х призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с терроризмом, осудив теракт в подмосковном торгово-концертном центре "Крокус Сити Холл".

"Решительно осуждая террористический акт в (Подмосковье), выражаю соболезнования семьям погибших, моему коллеге Сергею Лаврову, правительству и народу России в связи с этим трагическим инцидентом. Совместная и эффективная борьба с терроризмом требует серьезных, лишенных дискриминационного оттенка действий со стороны международного сообщества"

- Хосейн Амир Абдоллахиян

Эффективная борьба с терроризмом требует серьезных шагов от мирового сообщества, добавил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня вечером пятеро нападавших открыли стрельбу по мирным гражданам, собравшимся на концерт рок-группы "Пикник". По последним уточненным данным, они расстреляли около 40 человек, концертный зал объят пламенем, из него эвакуируют людей, которых размещают в больницах Москвы и Подмосковья.