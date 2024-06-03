Вестник Кавказа

Президент Казахстана и генсек ОДКБ обсудили борьбу с терроризмом

Встреча Имангали Тасмагамбетова и Касым-Жомарта Токаева
© Фото: официальный сайт президента Казахстана
Казахстанский лидер принял в понедельник главу ОДКБ. В ходе переговоров затрагивался ряд важных вопросов, включая противодействие терроризму.

В понедельник, 10 июня, прошли переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Об этом сказано на официальном сайте лидера РК.

"На встрече были обсуждены вопросы реализации ключевых задач организации в период председательства Казахстана. Глава государства отметил, что ОДКБ важно сосредоточиться на уставных направлениях работы, которые являются наиболее актуальными и востребованными для всех государств-членов"

– пресс-служба президента

Токаев также призвал уделить пристальное внимание вопросам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и оружия, преступностью в информационной сфере и другими вызовами и угрозами.

Помимо этого, глава государства заметил, что необходимо налаживать взаимодействие с рядом других международных структур. По его словам, это важно для укрепления безопасности в регионе.

"Также были рассмотрены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности и предстоящим учениям ОДКБ, которые пройдут на территории нашей страны"

– пресс-служба лидера РК

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