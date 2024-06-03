Президент Казахстана и генсек ОДКБ обсудили борьбу с терроризмом

В понедельник, 10 июня, прошли переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Об этом сказано на официальном сайте лидера РК.
"На встрече были обсуждены вопросы реализации ключевых задач организации в период председательства Казахстана. Глава государства отметил, что ОДКБ важно сосредоточиться на уставных направлениях работы, которые являются наиболее актуальными и востребованными для всех государств-членов"
– пресс-служба президента
Токаев также призвал уделить пристальное внимание вопросам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и оружия, преступностью в информационной сфере и другими вызовами и угрозами.
Помимо этого, глава государства заметил, что необходимо налаживать взаимодействие с рядом других международных структур. По его словам, это важно для укрепления безопасности в регионе.
"Также были рассмотрены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности и предстоящим учениям ОДКБ, которые пройдут на территории нашей страны"
– пресс-служба лидера РК