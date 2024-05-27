Вестник Кавказа

ОДКБ призвала Армению определиться

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
В ОДКБ призвали Армению определиться по поводу своих отношений с организацией. Там добавили, что это принесло бы пользу всем членам объединения.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения должна внести ясность в перспективы своих отношений с объединением.

Он подчеркнул, что прояснение перспектив принесло бы пользу всем странам-членам организации для полноценного планирования будущей совместной деятельности.

Тасмагамбетов отметил, что, несмотря на сокращение участия Еревана в делах ОДКБ, ключевые механизмы взаимодействия функционируют.

Генсек добавил, что Армения сохраняет полноправное членство в организации, а все обязательства в отношении Еревана остаются в полном объеме.

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