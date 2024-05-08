Армения проигнорировала Совет министров обороны ОДКБ в Алматы

Главы Минобороны стран ОДКБ проводят встречу в Алматы. Заседание в Казахстане игнорируется армянской стороной, как и предшествующие встречи ОДКБ.

Сегодня в Алматы стартовал Совет глав оборонных ведомств стран ОДКБ, Армения не участвует в мероприятии, рассказал глава Отдела информации и связей с общественностью Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов.

Участие в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, принимают делегаты государств-членов ОДКБ, генеральный секретарь Организации и начальник объединенного штаба. В Алматы прибыли министры Казахстана, России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Российская делегация во главе с Андреем Белоусовым прибыла в Алматы накануне.

"В Алматы начинается встреча министров обороны государств-членов ОДКБ. Представитель Армении в ней не участвует, но Армения не возражает против принятия решений в ограниченном формате"

– Шувалов

О заморозке Арменией участия в Организации руководство страны объявило в феврале этого года, также Армения отказалась финансировать ОДКБ в 2024 году. Отметим, что от участия в мероприятиях по линии ОДКБ Ереван отказался еще раньше.

В рамках заседания 31 мая главы Минобороны обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы развития военной составляющей ОДКБ. Также запланировано подписание ряда документов, связанных с деятельностью МО в рамках ОДКБ.