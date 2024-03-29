Представители Турции и США обсудили противодействие терроризму

Участники турецко-американских консультаций поговорили о вопросах, связанных с борьбой с терроризмом. На встрече также обсуждались вопросы нацбезопасности Турции.

В Анкаре прошли турецко-американские консультации, посвященные противодействию терроризму. Об этом сообщили дипломатические источники.

Делегацию Соединенных Штатов на встрече возглавляла координатор отдела по борьбе с терроризмом Госдепа Элизабет Ричард, передает телеканал TRT.

Одной из центральных тем заседания стала борьба с РПК, ИГИЛ (запрещена в РФ) и с FETO, которую руководство Турции считает ответственной в причастности к попытке госпереворота, произошедшей летом 2016 года.

Ранее сообщалось, что в ходе поездки американский представитель собирается поговорить с турецким руководством о предотвращении передвижения боевиков и пресечении их финансовых потоков, а также о борьбе с организованной преступностью и террористическими группировками в соседних государствах и в ряде регионов, включая Африку и Центральную Азию.