Эрдоган отправится в США в мае

Детали предстоящей поездки Эрдогана в Вашингтон представители Турции и США обсудят в пятницу. Сам визит состоится примерно через полтора месяца.

В мае 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с официальным визитом Соединенные Штаты. Об этом пишут турецкие СМИ.

Поездка запланирована на 9 мая.

Детали предстоящего визита обсудят на сегодняшней встрече официальные лица двух стран. С турецкой стороны в ней примет участие глава Национального управления разведки Ибрагим Калын, а с американской – делегация Палаты представителей.

Центральными темами переговоров станут двусторонние отношения, Украина, ситуация в секторе Газа, борьба с активистами Рабочей партии Курдистана, а также поездка Эрдогана в США.