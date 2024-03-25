Вестник Кавказа

Эрдоган отправится в США в мае

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Детали предстоящей поездки Эрдогана в Вашингтон представители Турции и США обсудят в пятницу. Сам визит состоится примерно через полтора месяца.

В мае 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с официальным визитом Соединенные Штаты. Об этом пишут турецкие СМИ.

Поездка запланирована на 9 мая.

Детали предстоящего визита обсудят на сегодняшней встрече официальные лица двух стран. С турецкой стороны в ней примет участие глава Национального управления разведки Ибрагим Калын, а с американской – делегация Палаты представителей.

Центральными темами переговоров станут двусторонние отношения, Украина, ситуация в секторе Газа, борьба с активистами Рабочей партии Курдистана, а также поездка Эрдогана в США.

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