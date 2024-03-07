Турция восполнит запас снарядов в США

Турецкая компания, специализирующаяся на выпуске артиллерийских снарядов, заключила контракт с министерством обороны США на поставку 155 мм снарядов для американских гаубиц М107, запасы которых снизились до критических.

Турция поставит Минобороны США 116 тыс. боеприпасов калибра 155 мм для гаубиц M107, запасы которых на складах оборонного ведомства США приблизились к критическим.

Контракт о поставках боеприпасов заключили турецкая компания Arca Savunma, завод которой находится в городе Чорум, и американское оборонное ведомство, передает Trend.

Когда начнутся поставки боеприпасов, в сообщении не указывается.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что турецкая оборонная промышленность вышла на новые рекорды экспорта, только за январь-февраль 2024 года экспортировав своей продукции на $633 млн, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.