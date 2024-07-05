Израильские полицейские предотвратили очередной теракт

Неизвестные сегодня предприняли попытку совершить теракт возле казарм одного из подразделений Армии обороны Израиля в городе Рамла на юго-востоке Тель-Авива, пострадали три человека, террорист нейтрализован.

Сегодня при попытке теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива пострадали по меньшей мере три человека, пишут израильские СМИ.

Инцидент произошел возле одной из казарм Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рамла к юго-востоку от Тель-Авива – террорист был нейтрализован силами безопасности.

"Полиция направила силы на перекресток Нир-Цви в районе города Рамла после сообщения о предполагаемой террористической атаке. По предварительным данным, двое раненых, террорист нейтрализован. К месту происшествия направляются крупные полицейские силы"

- полиция Израиля

При этом данные разнятся – так, служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила о троих пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии - их перевозят в больницу с множественными травмами, передает РИА Новости.

Состояние двух человек - тяжелое, еще одного - средней тяжести. Среди пострадавших есть ребенок, добавили в MDA.