Нетаньяху подтвердил цели войны Израиля

Премьер Израиля заявил, что несмотря на согласие временно прекратить огонь, он не согласен на мир с ХАМАС. Перемирие нужно лишь для освобождения заложников.

Глава израильского правительства вновь заявил о том, что еврейское государство не закончит операцию в анклаве до тех пор, пока не будет достигнута главная цель – ликвидация всего движения палестинских радикалов.

"Мы будем сражаться до победы, даже если на это потребуется время. Без военного давления на ХАМАС мы <...> не сможем добиться освобождения заложников"

– Биньямин Нетаньяху

Далее он пояснил, что согласился на т.н. «план Байдена», который предполагает временное прекращение огня только с целью освобождения заложников, когда это произойдет военные действия в анклаве будут проложены.