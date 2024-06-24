Нетаньяху согласился на мирную сделку с ХАМАС 

Израильский премьер заявил о том, что согласен на перемирие с ХАМАС, так как это необходимо для скорейшего возвращения заложников. Однако это не означает окончательного мира и цели еврейского государства остаются неизменными.

Глава израильского правительства одобрил перемирие с палестинскими экстремистами ХАМАС. По его словам, это необходимо для скорейшего освобождения заложников.

В то же время он подчеркнул, что военные действия в Газе продолжатся до тех пор, пока Израиль не обеспечит всех целей военной операции. В их числе перекрытия каналов оружия из Египта в палестинский анклав и полное уничтожение ХАМАС.

«План, который был согласован для Израиля и был выдвинут президентом Байденом, позволит Израилю вернуть похищенных, не нанося ущерба другим целям военной операции»

– Биньямин Нетаньяху

Однако Нетаньяху указал, что речь не идет о мирном договоре: Израиль оставляет за собой право начать военные действия для реализации своих целей.