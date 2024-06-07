Вестник Кавказа

Нетаньяху: фаза интенсивных боев с ХАМАС завершается

Нетаньяху
© Фото: пресс-служба Нетаньяху
После завершения боев с ХАМАС в Газе, анклав будет демилитаризован, военный контроль будет находиться в руках ЦАХАЛ. Также будет создана гражданская администрация с участием местных жителей. Израильская армия будет переброшена на границу с Ливаном.

Израильский премьер заявил о том, что активная фаза противостояния с радикалами ХАМАС в Рафахе и Газе близка к завершению.

"Военные действия в интенсивной фазе в Рафахе скоро закончатся, но мы продолжим операции и удары и не сдадимся. Мы бьем по ним со всей силой"

– Биньямин Нетаньяху

По его словам, после того, как основная фаза противостояния завершится, силы израильской армии будут переброшены на север к границе с Ливаном.

Также Нетаньяху подчеркнул, что в том случае если Ливан пойдет на заключение соглашение, то оно пойдет подписано на условиях еврейского государства.

После поражение ХАМАС в Газе анклав будет демилитаризован, в нем будет создана гражданская администрация с участием местных палестинских жителей, в том числе. В то же время военный контроль в анклаве будет находиться в руках израильских военнослужащих.

 

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