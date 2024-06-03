Нетаньяху расскажет правду о войне в Газе в Конгрессе США

Нетаньяху выступит перед Конгрессом США. Здесь он расскажет «правду о ситуации в Газе».

Представители республиканцев заявили о том, что в июле перед Конгрессом США выступит глава правительства еврейского государства. Выступление запланировано на 24 июля.

Ранее назвалась дата 13 июня. Но в связи с тем, что на эту дату приходится большой еврейский праздник, выступление перенесли.

"Очень взволнован привилегией представлять Израиль в обеих палатах Конгресса и ознакомить американский народ и весь мир с правдой о нашей справедливой войне против тех, кто стремится уничтожить нас"

– Биньямин Нетаньяху

Отметим, что ранее президент США заявил о том, что Нетаньяху провоцирует эскалацию конфликта в Газе из собственных политических интересов. Позднее американский лидер заявил, что «его не так поняли».