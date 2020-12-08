Кто такой Нострадамус и что он предсказал?

Желание человечества узнать свою судьбу и заглянуть в будущее безгранично и безвременно: какой бы технологичной и развитой не была эпоха, люди жаждут посредством мудрости предков обрести знания о грядущем. Кто такой Нострадамус, как он предсказывал будущее и почему к нему по-прежнему прислушиваются - рассказываем в этом материале.

Практически каждый год в сети появляются новости с заголовком ”Нострадамус предсказал конец света, который наступит в следующем году”, и 2024 год с предсказанием на 2025-й не стал исключением, и даже более того: тенденция охватила сегмент западных и азиатских таблоидов.

Кто такой Нострадамус?

Нострадамус был врачом и астрологом, который жил в XVI веке во Франции. Мировую славу Нострадамус получил благодаря пророчествам, среди которых, как считается, есть предупреждения о Французской революции, приходе к власти Адольфа Гитлера, атаках на башни-близнецы в Нью-Йорке и даже о пандемии коронавируса 2020 года. Согласно его книге ”Пророчества”, опубликованной в далёком 1555 году, конец света наступит в 3797 году. Сегодня Нострадамус остаётся самым известным во всем мире небиблейским пророком. Однако сам Нострадамус не любил, когда его называли пророком, поскольку считал себя ученым.

Когда и где родился Нострадамус?

Мишель Нострадамус родился 14 или 21 декабря 1503 года на юге Франции в городе Сен-Реми-де-Прованс в обеспеченной еврейской семье. Мало что известно о детстве Нострадамуса, кроме того, что он был очень умным и хорошо учился. Благодаря дедушке по маминой линии, Нострадамус изучил латынь, греческий язык, иврит и математику. Считается, что именно дедушка познакомил Мишеля с иудейскими традициями и концепцией небес, от которых зависит судьба человека.

Нострадамус был евреем?

Нострадамус был французом, а вот его дедушке-еврею по папе, Гаю Гассонету, примерно за полвека до рождения внука, который станет знаменит на весь мир, пришлось принять католичество и изменить фамилию на ”Нострадам”, чтобы избежать гонений в христианской Франции. Фамилия ”Нострадам” созвучна словосочетанию ”Нотр-Дам”, которое означает ”Наша Госпожа”, то есть Богородица.

Образование Нострадамуса

В 14 лет Мишель Нострадамус пошел в Университет Авиньона, чтобы обучиться медицинскому делу. Однако через год университет закрылся, поскольку в городе разразилась эпидемия бубонной чумы. В течение последующих 8 лет будущий пророк путешествовал по Италии, Испании и родной Франции, изучая целебные травы и помогая людям, страдающим от чумы. Возможно, именно благодаря своим познаниям народной медицины и работе аптекарем - продавцом трав и лекарств - Нострадамусу удалось не заболеть чумой. Он одним из первых в средневековой Европе лечил людей не посредством кровопускания, а за счёт обучения гигиене.

В 1529 году будущий пророк записался в Университет Монпелье с тем, чтобы продолжить учёбу, однако вскоре был исключён за то, что практиковал аптекарское дело: в те времена это ремесло считалось недостойным врача и было запрещено правилами университета. Нет никаких свидетельств, подтверждающих, что Нострадамусу всё-таки удалось получить медицинское образование.

Семья Нострадамуса

Несмотря на проблемы с учебой, к 1530му году Нострадамус становится местной знаменитостью, благодаря своим инновационным методам лечения. Ему оказывают финансовую поддержку многие французские меценаты. В 1531 году его приглашает в город Ажен известный французский врач и философ Жюль Сезар Скалигер. В Ажене Нострадамус женится, у него появляются двое детей. Однако совсем скоро, в 1534 году его жена и дети умирают, предположительно от чумы, пока он был в медицинской командировке в Италии. В связи со смертью семьи его популярность среди местных жителей упала, он также лишился благосклонности своего покровителя - Скалигера.

Нострадамус и инквизиция

В 1538 году Нострадамус должен был предстать перед Священным судом инквизиции за оскорбительные высказывания в отношении религиозной статуи, однако он мудро рассудил, что будет лучше покинуть Францию и отправиться на несколько лет в другие страны.

Первое предсказание

Покинув Францию, Нострадамус отравляется в путешествие по Италии, Греции и Турции, где знакомиться с учениями древних мистиков. Считается, что именно в это время у Мишеля открывается дар предвидения. По одной из легенд, находясь в Италии, Нострадамус встретил группу францисканских монахов, одного из которых он назвал будущим Папой римским. Встреченный монах через много лет на самом деле получил высокую должность, став Папой Сикстом V в 1585 году.

Возвращение во Францию и новая семья

В 1544 году Нострадамус возвращается во Францию, поскольку считает, что инквизиция ему больше не грозит. В родной стране он возобновляет врачебную практику: лечит людей от чумы. В 1547 году он селится в городе Салон-де-Прованс и женится на богатой вдове по имени Анна Понсард. Во втором браке у Нострадамуса рождается шестеро детей. В это же время он публикует свое первые две книги, посвящённые медицине: одна из них - перевод трудов древнеримского врача Галена, а вторая - медицинская поваренная книга с рецептами лечения чумы, приготовления косметики, десертов и даже ”любовного зелья” из яблок, крови воробья и щупалец осьминога.

Как Нострадамус предсказывал будущее

Осев в Салон-де-Прованс, Нострадамус постепенно отходит от медицинской практики и начинает заниматься оккультизмом - изучением непознанного и тайного. По ночам в своём рабочем кабинете он часами медитирует перед чашей, наполненной водой с травами. Благодаря медитации, он входил в состояние транса, в котором к нему приходили видения. Считается, что именно эти видения легли в основу его пророчеств. В 1550 году он издаёт свой первый альманах с предсказаниями на следующий год. Публикация была настолько успешной, что его имя стало известно на всю Францию, и это, в свою очередь побудило Нострадамуса писать дальше.

Книга предсказаний Нострадамуса

К 1554 году видения Нострадамуса стали неотъемлемой частью его работы, и он решает всё своё внимание сосредоточить на монументальном труде, который он изначально назвал ”Центурии”. Он планировал написать 10 томов по сто предсказаний на ближайшие две тысячи лет.

В 1555 году он публикует книгу под названием ”Пророчества” - сборник своих главных долгосрочных предсказаний. Дабы не пасть жертвой религиозного преследования, он скрыл смысл пророчеств с помощью рифмованных четверостиший - катренов - написанных на греческом, итальянском, латинском и французском языках.

Метод Нострадамуса

Сам Нострадамус утверждал, что в основе его предсказаний астрология - метод определения будущего по вычислению положения планет и других космических объектов по отношению к Земле. В свою очередь многие ученые считают, что Нострадамус перефразировал предсказания о конце света, большинство из Библии, переложив астрологические толкования прошлого на события в будущем.

Как умер Нострадамус?

В последние годы жизни Нострадамус страдал от таких болезней, как подагра и артрит. К концу жизни его также мучили отёки. В июне 1566 года он позвал юриста, чтобы составить завещание, по которому большая часть его имущества отходила жене и детям. Вечером 1 июля он сказал своему секретарю, что наутро тот найдет его мертвым. Так и произошло.

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Где похоронили Нострадамуса?

Похоронили Нострадамуса в Соборной церкви Сен-Лоран в Салон-де-Прованс, где по-прежнему есть табличка с эпитафией средневекового ученого и пророка. По одной из легенд Нострадамус завещал, чтобы его похоронили вертикально в стене, чтобы жители города, с которыми он нередко вступал в конфликт при жизни, не топтали его могилу.

Почему мы верим в предсказания Нострадамуса?

Большинство катренов Нострадамуса предсказывают трагические события, в том числе землетрясения, войны, вторжения, убийства и эпидемии. Отчасти популярность пророчеств Мишеля Нострадамуса связана с отсутствием как таковых точных дат событий, которые должны произойти, а отчасти - возможностью трактовать его слова как угодно. Как бы то ни было имя Нострадамуса и его пророчества будоражат умы людей по всему миру на протяжении почти 500 лет и, скорее всего, эта тенденция сохраниться, пока на самом деле не наступит конец света.