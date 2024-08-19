Кто такой Павел Дуров и почему его арестовали?

Кто такой Павел Дуров
- Павел Дуров родился в Санкт-Петербурге.
- Сейчас ему 39 лет.
- Часть своего детства Дуров провел в Турине, где несколько лет преподавал его отец, известный классицист Валерий Дуров.
- В 2006 году во время учебы в Санкт-Петербургском государственном университете вместе с Вячеславом Мирилашвили Дуров создает первую в России крупную социальную сеть ”Вконтакте”.
- В 2013 году продает свои акции ”Вконтакте”.
- В 2013 году создает Телеграм - приложение для обмена сообщениями с открытым исходным кодом.
- В 2014 году покидает совет директоров ”Вконтакте” и Россию. В то же году предположительно получил гражданство островного государства Сент-Китс и Невис.
- В 2017 году Дуров переезжает в Дубай.
- По сообщениям из разных источников, примерно в 2021-2022 годах получает гражданство ОАЭ и Франции.
- С момента выезда из России и до августа 2025 года активно занимается развитием приложения для обмена сообщениями Телеграм.
Семья Павла Дурова
Павел Дуров официально не женат. В конце июля 2024 году программист и предприниматель заявил, что у него более ста детей в нескольких странах мира, поскольку он донор спермы. Вскоре после признания Дурова проживающая в Швейцарии Ирина Болгар заявила, что она мать троих детей Павла, которых он признал. По словам женщины, они с Дуровым состояли в гражданском браке, не узаконив отношения официально. Сам Дуров заявление Болгар не комментировал. Личную жизнь программист не афиширует.
Состояние Павла Дурова
По данным Forbes, на 25 августа 2024 года состояние Павла Дурова оценивается в $15,5 млрд. Мало что известно о собственности, которой владеет Дуров, кроме того, что он снимает виллу на одном из Пальмовых островов в эмирате Дубай, стоимость аренды которой в год составляет миллион долларов. На сегодняшний день Дуров – 120-й самый богатый человек в мире.
Почему Дуров уехал из России?
По словам самого Дурова, из России он уехал, потому что ”больше всего ценит свободу, а не огромное состояние”. Решение уехать Дуров принял после того, как отказался сотрудничать с российскими спецслужбами и предоставлять данные о пользователях социальной сети ”Вконтакте”.
Что за платформа у Дурова?
Павел Дуров - генеральный директор мессенджера Телеграм, число пользователей которого по состоянию на июль 2024 составило более 950 млн человек. Для сравнения, у WattsApp пользователей более 2,5 млрд. В 2021 году Дуров привлек более миллиарда долларов в виде инвестиций, в том числе от эмиратских компаний Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners, на дальнейшее развитие Telegram, в том числе и на обеспечение возможности монетизации в мессенджере. Помимо Телеграма, команда Дурова также занимается развитием криптовалюты Toncoin, стоимость которой упала на 18% после новостей об аресте Павла Дурова во Франции.
В чем обвиняют Дурова?
Западные медиа нередко сравнивают мессенджер Дурова с даркнетом за предоставление неограниченных возможностей для коммуникации как индивидуальных правонарушителей, так и организованных преступных группировок. Разговоры о необходимости регулирования работы Телеграма как в США, так и в Европе идут давно, однако Дуров отказывался сотрудничать с какими-либо из правительств.
Ордер на арест Дурова выдало Управление по делам несовершеннолетних Франции в рамках расследования в отношении мошенничества, торговли наркотиками, кибербуллинга, организованной преступности и продвижения терроризма. Арестован Павел Дуров был арестован по прибытии во Францию из Азербайджана.