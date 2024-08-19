Кто такой Павел Дуров и почему его арестовали?

Сегодня стало известно, что Павел Дуров, создатель социальной сети ”Вконтакте” и мессенджера Телеграм был арестован во Франции. Предприниматель и программист обвиняется Управлением по делам несовершеннолетних Французской Республики в пособничестве целому ряду преступлений. Расскажем, кто такой Павел Дуров, чем он занимается и в чем его обвиняют.

Кто такой Павел Дуров

Павел Дуров родился в Санкт-Петербурге.

Сейчас ему 39 лет.

Часть своего детства Дуров провел в Турине, где несколько лет преподавал его отец, известный классицист Валерий Дуров.

В 2006 году во время учебы в Санкт-Петербургском государственном университете вместе с Вячеславом Мирилашвили Дуров создает первую в России крупную социальную сеть ”Вконтакте”.

В 2013 году продает свои акции ”Вконтакте”.

В 2013 году создает Телеграм - приложение для обмена сообщениями с открытым исходным кодом.

В 2014 году покидает совет директоров ”Вконтакте” и Россию. В то же году предположительно получил гражданство островного государства Сент-Китс и Невис.

В 2017 году Дуров переезжает в Дубай.

По сообщениям из разных источников, примерно в 2021-2022 годах получает гражданство ОАЭ и Франции.

С момента выезда из России и до августа 2025 года активно занимается развитием приложения для обмена сообщениями Телеграм.

Семья Павла Дурова

Павел Дуров официально не женат. В конце июля 2024 году программист и предприниматель заявил, что у него более ста детей в нескольких странах мира, поскольку он донор спермы. Вскоре после признания Дурова проживающая в Швейцарии Ирина Болгар заявила, что она мать троих детей Павла, которых он признал. По словам женщины, они с Дуровым состояли в гражданском браке, не узаконив отношения официально. Сам Дуров заявление Болгар не комментировал. Личную жизнь программист не афиширует.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Состояние Павла Дурова

По данным Forbes, на 25 августа 2024 года состояние Павла Дурова оценивается в $15,5 млрд. Мало что известно о собственности, которой владеет Дуров, кроме того, что он снимает виллу на одном из Пальмовых островов в эмирате Дубай, стоимость аренды которой в год составляет миллион долларов. На сегодняшний день Дуров – 120-й самый богатый человек в мире.

Почему Дуров уехал из России?

По словам самого Дурова, из России он уехал, потому что ”больше всего ценит свободу, а не огромное состояние”. Решение уехать Дуров принял после того, как отказался сотрудничать с российскими спецслужбами и предоставлять данные о пользователях социальной сети ”Вконтакте”.

Что за платформа у Дурова?

Павел Дуров - генеральный директор мессенджера Телеграм, число пользователей которого по состоянию на июль 2024 составило более 950 млн человек. Для сравнения, у WattsApp пользователей более 2,5 млрд. В 2021 году Дуров привлек более миллиарда долларов в виде инвестиций, в том числе от эмиратских компаний Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners, на дальнейшее развитие Telegram, в том числе и на обеспечение возможности монетизации в мессенджере. Помимо Телеграма, команда Дурова также занимается развитием криптовалюты Toncoin, стоимость которой упала на 18% после новостей об аресте Павла Дурова во Франции.

В чем обвиняют Дурова?

Западные медиа нередко сравнивают мессенджер Дурова с даркнетом за предоставление неограниченных возможностей для коммуникации как индивидуальных правонарушителей, так и организованных преступных группировок. Разговоры о необходимости регулирования работы Телеграма как в США, так и в Европе идут давно, однако Дуров отказывался сотрудничать с какими-либо из правительств.

Ордер на арест Дурова выдало Управление по делам несовершеннолетних Франции в рамках расследования в отношении мошенничества, торговли наркотиками, кибербуллинга, организованной преступности и продвижения терроризма. Арестован Павел Дуров был арестован по прибытии во Францию из Азербайджана.