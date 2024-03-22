Telegram защищает пользователей от призывов к терактам

Мессенджер Telegram ведет борьбу со злоумышленниками, которые в последние несколько дней рассылают русскоязычным пользователям сообщения, призывая их совершить теракт.

Telegram принимает меры для борьбы с волной призывов к терроризму, которая захлестнула его русскоязычный сегмент после теракта в Крокус сити холл. Подробности сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, несколько дней назад русскоязычным пользователям стали массово присылать сообщения неизвестные им люди. Все они хотели только одного: чтобы адресат устроил теракт.

"В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность"

– Дуров

По словам главы Telegram, в результате провалились десятки тысяч таких попыток. Навсегда были заблокированы тысячи аккаунтов.

Еще одна мера, добавил он, заключается в том, что с понедельника на территории РФ, Украины и Беларуси можно будет запрещать присылать сообщения определенному кругу лиц.

"Telegram – не место для спам-рассылок и призывов к насилию"

– Дуров