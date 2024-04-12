Токаев: международный терроризм оставляет высокие риски для Азии

Президент Казахстана заявил о высоких рисках для Центральной Азии из-за международного терроризма. Он напомнил об инициативе по созданию Центра ООН по ЦУР для Азии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о столкновении Центральной Азии с высокими рисками, связанными с активностью международного терроризма.

Глава государства подчеркнул, что ярким примером активности террористических организаций стал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

По его словам, в контексте противостояния с терроризмом и наркотрафиком в фокусе общего внимания должен находиться Афганистан.

Токаев заявил о необходимости вовлечь Кабул в региональные связи. Он добавил, что здесь многое зависит от скоординированной позиции стран региона.

Кроме того, президент напомнил об инициативе Казахстана по созданию Центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.