Меры безопасности приняты в Северной Осетии после терактов в Дагестане

Власти Северной Осетии перевели на усиленный режим силовые структуры, а также усилили охрану мест массового посещения после терактов в Дагестане, которые произошли сегодня вечером.

В Северной Осетии приняты меры в связи с терактами в Дагестане, подробности рассказал глава республики Сергей Меняйло.

"Важно: силовики нашей республики переведены на усиленный режим несения службы"

– глава региона

Меняйло также подчеркнул, что в республике усилена охрана общественных мест. Приняты меры по усилению безопасности в ТЦ и на социальных объектах. Он заверил, что круглосуточно находится на связи с правоохранителями.

Глава региона призвал его жителей не терять спокойствие и не впадать в панику. Он подчеркнул, что главная цель террористов и заключается в том, чтобы дестабилизировать обстановку и посеять вражду. Меняйло выразил уверенность, что преступникам не удастся сделать это.

Напомним, в Дербенте и Махачкале сегодня вечером боевики напали на церкви, синагогу и пост ДПС. Есть жертвы и раненые. Часть террористов задержаны, часть ликвидированы. Боестолкновения на улицах обоих городов продолжаются.