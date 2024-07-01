Братьев дербентских террористов отправили домой из тюрьмы

Период содержания под стражей братьев исполнивших теракт в Дербенте Османа Омарова и Абдусамада Амадзиева кончился. Молодых людей выпустили на свободу.

У братьев Османа Омарова и Абдусамада Амадзиева, исполнивших теракт в Дербенте, кончился срок содержания под стражей. Им разрешили вернуться домой. Об этом рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии РД Шамиль Хадулаев в личном Telegram-канале.

"Все сыновья экс-главы Сергокалинского района М. Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту, уже освобождены"

- Шамиль Хадулаев

Под стражу были заключены шесть сыновей Омарова на период до 14 дней после трагических событий в конце июня в Махачкале и Дербенте. Их обвинили в мелком хулиганстве. За это же ранее был арестован их отец.